特殊清掃現場で働いていると、定期的に過酷な現場に遭遇するという。過酷と言っても肉体的なものから精神的なものまで様々だ。想像以上に過酷だった現場とは!? そんなときは、事前の見積もりとは“ズレ”が出てくる。都内を中心にさまざまな現場で特殊清掃を手がけるブルークリーン株式会社で働きながら、特殊清掃の実態を伝える登録者5万3000人以上のYouTubeチャンネル「特殊清掃チャンネル」を運営している鈴木亮太さんに、詳し