大阪府立河南高校（大阪府富田林市）が、女子生徒数人に髪形の変更を強いたのは人権侵害だとして、大阪弁護士会は１６日、同校に指導方法の改善を求める勧告を行った。校則を根拠にした威圧的な指導にあたると指摘した。勧告書によると、体育大会の応援団に所属する女子生徒約３０人が２０２２年６月の大会当日、髪の毛を編み込んで地肌が部分的に露出する髪形をして登校した。教員らは校則に違反する「特異な髪形」と判断し、