元日本ハムエースの岩本勉氏（54）が、自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。日本ハムの9回を誰が投げるべきかをズバリ予想した。昨季14セーブの斎藤友貴哉がケガで出遅れたことで、守護神問題が浮上した。候補は多いが、有力なのは実績のある田中正義投手（31）と5年目の伸び盛り、柳川大晟投手（22）だ。岩本氏は「滑り出しは並行でやってみて1カ月くらいで固定」とW守護神も一案と説明した。だが、岩本氏は「柳