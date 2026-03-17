現在絶賛放送中のアニメ『葬送のフリーレン』第2期。作品公式X（@FRIEREN_PR）では、漫画家やイラストレーターによる描き下ろし“応援イラスト”が定期的に公開されており、作家ごとの個性が表れたビジュアルが話題を集めている。 【画像】やっぱり推しはフリーレン？作家たちによる『葬送のフリーレン』応援イラスト 3月15日にポストされたのは、動物の死因を科学的に解き明かす“法獣医学