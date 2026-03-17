スターフライヤーの町田修代表取締役社長は、国内線での燃油サーチャージの徴収を検討していることを明らかにした。町田社長は国内線の燃油サーチャージについて、「今回みたいに、いきなりボーンと上がる状況、紛争が収まると下がるかもしれないとかいろいろなことを考えると、サーチャージというのはお客様に値上げするというだけではなく、きちんと転嫁して、下がったらお返しするという意味では意味のある制度」と話した。2026