サンローラン（SAINT LAURENT）は、アンソニー・ヴァカレロによる2026年ウィメンズ冬コレクションを発表しました。今季ヴァカレロが焦点を当てたのは、メゾンの最も根源的な要素である構造と仕立てです。ノスタルジーをそぎ落とした純粋なフォルムによって、身体のための建築としての服を提示しました。Courtesy of SAINT LAURENTコレクションの冒頭を飾るのは、シングルとダブルのブラックスーツです。1970年代後半から80年代初頭