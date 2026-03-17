◆ＷＢＣ準決勝イタリア２―４ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラ代表のアンドレス・マチャド投手（オリックス）が好投し、決勝進出に貢献した。マチャドは２点リードの８回にマウンドへ。先頭を三ゴロに打ち取ると、連続三振で無失点に抑えた。オリックスで活躍する右腕の活躍もあり、初の決勝進出が決定。「決勝に行くことは大きな意味を持つ。この瞬間のために戦ってきた。ベネズ