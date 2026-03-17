香川県を代表する桜の名所「特別名勝栗林公園」（高松市）では、春の期間限定イベント「特別名勝栗林公園の春のライトアップ」を、２７日から４月５日まで開催する。北門をくぐると現れるソメイヨシノの桜並木。昼間は華やかに、夜は宵闇に浮かび上がる幻想的な姿へと表情を変える。園内では、光で巧みに演出された夜桜が水面に映り込み、歴史ある庭園と桜が織りなす非日常の景色を創出。１０日間限定の香川の春を象徴する特別