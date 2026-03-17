タレントで歌手の青田典子の大物俳優とのショットが話題になっている。１７日までにインスタグラムを更新。青田は番組で共演した夫で歌手の玉置浩二と俳優の佐藤浩市との３ショットを披露し、「玉置浩二ショーが、本日放送されますぜひご覧くださいね」と同日午後１０時からＮＨＫＢＳＰ４Ｋで放送（ＢＳでは２１日午後９時から放送）される番組を紹介した。この投稿に「正座して拝聴します来月の沖縄ツアー行くので、そ