兵庫県加古川市は、数多くの古墳や古刹（こさつ）が残されており、聖徳太子ゆかりの地として歴史深いまちとしても知られている。なかでも５８７年、聖徳太子が１６歳のとき、仏教を広めるための道場として建立されたと言われる「鶴林寺（かくりんじ）」には、平安・室町時代の国宝・重要文化財の建築物や仏像、工芸品が数多く残されている。深い歴史を誇る鶴林寺の最大行事である、「聖徳太子会式（通称「お太子さん」）」が、聖