俳優・黒沢年雄（82）が17日に自身のブログを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を終えた日本代表「侍ジャパン」を中傷する人々について言及した。侍ジャパンは15日、WBC準々決勝でベネズエラと対戦。惜しくも敗れ、大会ベスト8に終わった。黒沢は「選手達に、負けた事によって誹謗中傷の数々の悪態や非難…」と切り出すと「話題になったブログには同感する方々、中には批判する輩…直感でこれは批判だと思っ