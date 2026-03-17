日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）の次週ゲストにネットが沸いた。公式サイトで、次週２３日の放送内容を告知。「３月２３日放送の『しゃべくり００７』は華麗なる石原家の長男・石原伸晃が家族そろってテレビ初出演！岸田元首相もサプライズ登場！」と伝えた。「３月２３日放送の『しゃべくり００７』は石原伸晃が。家族そろって初登場！昭和の大スター石原裕次郎、元東京都知事・石原慎太郎を輩出した華