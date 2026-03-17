モデルで女優の朝比奈彩（32）が17日、都内で「JACKFLAVORSLAUNCHEVENT」に出席した。ウイスキーメーカー「ジャックダニエル」は、4月6日から新フレーバー「ジャックダニエルテネシーアップル」を日本で発売する。1歳と0歳9カ月の二児を育てる朝比奈は「まだ子供が小さいので、夜の時間、外歩きにいくことってあんまりないんですけど、お家でお酒を飲んだりすることはありますね」という。新年度の発売にちなんで、