モデルの朝比奈彩が１７日、都内で「ＪＡＣＫＦＬＡＶＯＲＳＬＡＵＮＣＨＥＶＥＮＴ」に出席した。新フレーバー「テネシーアップル」のパッケージカラーの緑色のワンピースで登場。「お酒は好き。そんなに飲む機会はないけど、飲み始めたら場も楽しいので、ずっと話していたくなる」と明かした。普段はソーダ割りをすることが多いというが、新フレーバーはマネジャーの助言もありロックで試飲。「さわやかで青リンゴの