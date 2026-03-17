WBC日本代表に選出されていた伊藤大海投手（28）が17日、戦いを終えチームに合流した。試合前練習の開始前、選手や首脳陣、球団フロントらがグラウンドに集合した。右翼で大きな輪になると、チームにもどってきた伊藤に全員から大きな拍手が送られた。伊藤も笑顔で一礼。仲間から温かい歓迎を受けて練習をスタートさせ、ブルペンで壁当てなどを行い、調整した。 帰国後「体調も含めて、考えるより動いた方がいいかな」と、当初