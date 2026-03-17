◇ファーム・リーグ中地区 巨人-中日(17日、Gタウン)巨人の育成5位ルーキーの知念大成選手がファーム・リーグの中日戦で、巨人入団後、公式戦で初ヒットを放ちました。知念選手は、昨年までオイシックスに所属し、イースタン・リーグの首位打者、打点王を獲得。時折、フルスイングで強振する姿でファンをわかす、思い切りのよい打撃が魅力の外野手です。この日は6回の守備から途中出場すると、7回1アウト1塁の場面で迎えた第1打席