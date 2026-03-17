読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）がきょう17日に生放送され、気象コーナーを担当する気象予報士・蓬莱大介氏（43）が3月27日をもって番組を卒業することが発表された。読売テレビ朝の新番組『じゅーっと！』でレギュラーを務める蓬莱大介氏番組の終盤、蓬莱氏が桜の開花状況や3連休のなど天気予報を伝えた。MCの宮根誠司から「蓬莱さんからご報告があります」と振られた蓬