東京・府中市にある警視庁の警察学校で284人の卒業式が行われました。卒業式で、山口博学校長は「皆さんの対応によって相手のその後の人生を大きく左右することもあり得るということを忘れずに、1つ1つを他人ごとではなく自分のことと考えて対応できる、ぬくもりのある警察官になってほしい」などとメッセージを述べました。また、福山隆夫地域部長は「都民が不安や恐怖に脅やかされ、我々を必要としている時はその期待と信頼に答