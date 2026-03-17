モデルの朝比奈彩が１７日、都内で行われた「ＪＡＣＫＦＬＡＶＯＲＳＬＡＵＮＣＨＥＶＥＮＴ」に出席した。現在は２児の子育て中で「子どもが小さいので夜、家をあけづらい」と外で飲む機会が減少。一方で自宅では「思ったより自分時間ができた時。子どもが思ったより早く寝てくれた時とか、映画を見たりしながら」とお酒を楽しんでいる様子だった。新生活のシーズンであることから、今後挑戦したいことを聞かれ「丁寧