マリファナは多くの精神疾患に効果がないとする研究が最近発表された/Mario Tama/Getty Images via CNN Newsource（CNN）既存の権威ある研究を2件分析した結果、医療用または嗜好（しこう）用マリフアナを様々な精神疾患の症状緩和に用いても効果がないことがこのほど明らかになった。医療用マリフアナには、カンナビジオール（CBD）やデルタ-9-テトラヒドロカンナビノール（THC）を含む製品が含まれる。THCは、マリフアナに含まれ