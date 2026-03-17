◇大相撲春場所１０日目（１７日、エディオンアリーナ大阪）東序ノ口２枚目・若一輝（放駒）が西同３枚目・千代青梅（九重）を寄り倒し、３勝２敗とした。１５日に先代師匠で元大関・若嶋津の日高六男さんが肺炎のため、６９歳で亡くなった。同日夜に部屋宿舎で師匠の放駒親方（元関脇・玉乃島）から悲報を聞いて初めての取組。「体調が良くないのは分かっていたけど、すぐには気持ちの整理ができなかった。今日は先代の教えを