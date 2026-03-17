ボートレース平和島で得点率制、4日間開催の前検が17日に行われた。当地は20年2月以来、6年1カ月ぶりの参戦となる東健介（59＝岡山）が2節前に優勝した36号機を獲得。前操の小川知行も「全体的にいい感じ」と話していた好調機だ。「普通くらいかなと思うけど悪くない。スローからの感じは悪くなかった。大きなことはせず、様子を見ながらやっていく。スタートも普通で勘通りの感じ」と東の感触もまずまず。久々の水面も「元