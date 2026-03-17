韓国発のボーイズグループ・ＮＣＴのジェミンがホワイトデーにモバイルギフト券をファンへプレゼントするも、そのほとんどが使用可能時間以前に「使用済み」になっていたことが明らかになり、関連ショップが内部調査に着手したと１６日、現地で報じられた。調査の結果、ショップスタッフが一部を横領していたことが判明したと１７日、韓国メディアのＭＢＣ芸能などが伝えた。記事によると、ジェミンが購入したギフト券の販売元