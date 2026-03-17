ＷＢＣ日本戦後の「侮辱コメント」で話題となったベネズエラの「悪童」ロベルト・アクーニャ外野手（２８＝ブレーブス）の優等生化が話題だ。１６日（日本時間１７日）の準決勝イタリア戦（ローンデポ・パーク）でアクーニャは６回に全力疾走で同点内野安打とし４―２での逆転勝利につなげた。試合後のインタビューでは「とても興奮しました。いろいろな感情が込み上げてきました。家族も来てくれて、ベネズエラからみんなも来