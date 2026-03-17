ドジャースのキム・ヘソン外野手（２７）の評価が急落している。状態が上がらず、開幕スタメンが怪しくなってきたようだ。ＷＢＣ韓国代表のヘソンはドジャースに再合流して、１６日（日本時間１７日）のカブスとのオープン戦に出場。４打数１安打１盗塁とまずまずの結果を残した。だが、ヘソン自身は地元紙「カリフォルニア・ポスト」の取材に「試合のビデオをいくつか見直したところ、以前と比べて変化が見られた」とスイング