セブン‐イレブンは、人気の定番スイーツをリニューアルし、「バニラ広がるカスタードシュー」と「ほおばるしあわせたっぷりホイップWシュー」の2商品を、3月24日(火)から全国の店舗で順次発売する。価格は「バニラ広がるカスタードシュー」が税抜160円(8%税込172.80円)、「ほおばるしあわせたっぷりホイップWシュー」が税抜185円(8%税込199.80円)。【画像を見る】「ほおばるしあわせたっぷりホイップWシュー」の画像も見る〈ミル