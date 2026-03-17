季節のイベントをもっと楽しく彩る、可愛らしいスイーツが登場♡メリーチョコレートから、こどもの日にぴったりな「こいのぼりチョコレートクッキー」が発売されます。見た目のキュートさはもちろん、やさしい甘さのチョコレートクッキーは、家族で過ごすおやつ時間にもぴったり。季節感あふれるデザインと味わいで、日常に小さな特別感をプラスしてくれる一品です。 こい