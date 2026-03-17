17日未明、青森県三沢市沖で漁船と貨物船が衝突し、漁船の乗組員4人が亡くなりました。現場から中継です。貨物船の船首部分には、衝突した際にできたとみられる傷が確認できます。未明の暗い海で起きた衝突事故では、漁船の乗組員4人の死亡が確認されました。興富丸漁業秋山貴志社長「振り向いたらもう、目の前にその船が来ていて、慌ててみんな海に飛び込んだっていうような話です。（貨物船の）見張りさえ見ていれば、起こらな