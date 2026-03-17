総務省は17日、全国の自治体に配る特別交付税の2025年度の配分総額は、24年度比2.7％減の1兆2256億円だと発表した。このうち3月分として、9181億円を19日に配分する。内訳は、大雪に伴う除排雪経費が925億円で過去最大となった。昨年11月に政府が取りまとめた「クマ被害対策パッケージ」に基づき、市街地に出没したクマの捕獲などに必要な経費として、14億円を充てた。特別交付税は、災害など年度当初に予測できない経費を賄