◇第6回WBC準決勝イタリア2─4ベネズエラ（2026年3月16日米フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているイタリアは16日（日本時間17日）、準決勝のベネズエラ戦に逆転負け。主将を務めたビニー・パスクアンティノ内野手（28）はチームが解散する寂しさを口にした。イタリアはこの日の準決勝で2回に2点を先制も7回にベネズエラ打線に投手陣がつかまり、無念の逆転負けを喫した。