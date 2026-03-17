北京市園林緑化局はこのほど、花粉アレルギーが市民の日常生活に与えるダメージを軽減する目的で2026年花粉アレルギー総合防除作業を全面的にスタートした。新華網が伝えた。同局によると、今春のヒノキ花粉は8日ごろから飛散し始め、3月中旬にピークを迎える見通しだ。関連する森林管理の各当局は花粉の飛散量が多い時期に剪定、高圧散水、地面の湿潤化、固定剤の散布、タイムリーな清掃などの措置を組み合わせ、重点エリアでの作