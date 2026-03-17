「何歳になっても赤ちゃんみたいに寝るんだろうなあ君は…、愛い……」【写真】子猫時代の寝姿…今と変わりませんこんなひと言とともに「X」に投稿された、タオルケットの上で眠る猫ちゃんの写真が人気を集めました。横向きで背中を丸めて眠る姿は本当に赤ちゃんのようで、その愛らしさにたくさんの人が心を癒やされました。愛猫の写真をポストしたのは「鯖の味噌煮。」（@2HaKoTaNo2）さん。胎児のように丸まって眠っていた猫さ