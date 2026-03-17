ドイツ卓球ブンデスリーガ1部のボルシア・デュッセルドルフは3月16日、中国の卓球選手、樊振東と1年契約を結んだと発表しました。これにより、樊は2026・2027年シーズンから加入し、2026年7月1日にザールブリュッケンからデュッセルドルフへ移籍します。樊振東が目下所属しているブンデスリーガ1部のザールブリュッケンは、「当初から契約はワンシーズンなので、シーズン終了後の退団については事前に準備していた。加入期間中の樊