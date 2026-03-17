南知多ビーチランド（愛知県美浜町）でコツメカワウソの赤ちゃんが２匹誕生した。いずれも雄で、巣箱で順調に成長しており、４月中旬頃に観覧デビューする。２匹は、２月６日午前９時に誕生が確認された。３月３日に健康診断をして雄と確認され、体重は３３７グラムと３６４グラムだった。父親はオランダの動物園生まれのあさり（３歳）で、昨年１０月、繁殖を目的に蒲郡市竹島水族館から来園した。母親のローレン（６歳）は