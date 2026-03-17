17日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。原油価格の上昇が一服し買い注文が優勢となったものの、中東情勢の先行き不透明感は根強く大引けにかけて売られた。終値は前日比50円76銭安の5万3700円39銭。東証株価指数（TOPIX）は16.34ポイント高の3627.07。出来高は約21億5363万株だった。