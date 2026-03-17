パク・チャヌク監督の最新作「しあわせな選択」が公開中だ。リストラをきっかけに、常軌を逸した道を突き進む男の物語。スリラー、家族ドラマ、ブラックコメディーがないまぜになった今作のキーワードは「アイロニー（皮肉）とパラドックス（逆説）」と言う。（石塚恵理）２５年勤める製紙会社の管理職だったマンス（イ・ビョンホン）は突然、解雇を言い渡される。幸せの絶頂から一気に転落した彼は、妻子との暮らしを守るため