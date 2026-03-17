衝突が続くイラン情勢は収束の兆しが見えず、事態は“石油戦争”の様相を呈し始めています。こうした中、政府は過去最大規模となる「石油備蓄の放出」を始めました。価格の高騰を抑え込むことはできるのでしょうか。【CGを見る】自衛隊派遣 なぜ「法的に難しい」？「これからの1週間さらに攻撃」イラン1300人超が死亡「卒業生、入場」子ども達の学校がある街は、今、戦火に包まれています。イランではなく、都内で行われた、テヘラ