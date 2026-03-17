オープンソースマルチメディアフレームワーク「FFmpeg」のバージョン8.1となる「FFmpeg 8.1(コードネーム：Hoare)」が安定版として2026年3月16日に公開されました。このリリースは2025年8月に登場したバージョン8.0に続くアップデートで、開発チームは最新のgitマスターを使用していないすべてのユーザー、ディストリビューター、システムインテグレーターに対して、このバージョンへのアップグレードを推奨しています。FFmpeghttp