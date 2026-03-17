◆オープン戦ロッテ―阪神（１７日・ＺＯＺＯマリン）阪神の新外国人ダウリ・モレッタ投手（前パイレーツ）が、同点の８回に登板して勝ち越しを許した。先頭の小川、高部と連打を浴びて無死一、二塁とされ、藤原に勝ち越しの中前適時打を献上。その後に無死満塁とピンチは続き、代打・上田に左犠飛を許した。オープン戦５試合目の登板で初失点。セットアッパー候補が課題を露呈した。