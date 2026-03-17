お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が１７日、４月１日付で母校である関西大学卒業生アンバサダーに就任することを、関西大学が発表した。山里が担うのは「交友会ホームカミングデーをはじめ、交友会および関西大学が主催する各種行事への出演」「機関誌や各種広報媒体に関する取材への対応およびコメントの提供」「動画メッセージなどへの出演、または音声・コメントの提供」となっている。山里の就任を記念し、４