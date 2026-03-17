◆ファーム・リーグ西地区阪神１―２オリックス（１７日・日鉄鋼板ＳＧＬ尼崎）阪神が、オリックスに逆転負けを喫した。右足の肉離れで１月からリハビリをしていた、ドラフト１位の立石正広内野手（創価大）が「５番・ＤＨ」で実戦デビュー。２回無死一塁の１打席目で、オリックス・片山の変化球を左前に運び、“プロ初安打”を記録した。さらに１死一、二塁の二塁走者として、コンスエグラの左翼線タイムリーで全力疾走をし