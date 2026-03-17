AUTHENTIC JAPANとKDDIは3月17日、衛星とスマートフォンの直接通信サービス「au Starlink Direct」を用いた新サービス「ココヘリSOSダイレクト」の提供を4月から開始することを発表した。山岳地域における通信圏外エリアからでも、スマートフォンを通じて直接捜索要請が可能となる。ココヘリSOSダイレクトの提供開始に先立ち、両社は3月13日に山岳の安全対策や課題解決に向けた包括的な連携に関する基本合意書を締結。3月下旬には2