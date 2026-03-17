ゲーミングPCを持っている人なんて独り身の一人暮らしですよね（偏見）。今回はそんな人を襲う恐怖についてお話しましょう。PCは基本つけっぱなしなもの。いつでも調べ物からゲームまで自由にできるよう、寝る直前までシャットダウンはしないのが普通です。当然お風呂に入るときもそのままです。エアコンやコタツを点けて室温を暖かく・季節によっては冷房で涼しくしてお風呂に入り、気分良くなったところでPCで動画を眺めながらド