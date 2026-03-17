百十四銀行 中東情勢の緊迫化を受けた「原油高騰」による事業者への影響を考慮し、百十四銀行（高松市本店）が16日、緊急特別融資の取扱期間を1年間延長しました。 百十四銀行は2026年3月31日までの取り扱いで、「為替変動」「物価高騰」「関税措置対応」に関する緊急特別融資を行っていました。融資限度額は1億円以内、融資期間は10年以内で、運転資金や設備資金に使えます。 中東情勢の緊迫化を受けて融資対象者に「原