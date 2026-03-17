デスク「電通グループが2025年12月期決算で純損益が3年連続マイナス3276億円と、過去最大の赤字を発表したね。主な原因は？」 記者「海外事業での莫大なのれんの減損損失です。同社は13年にイギリスの大手広告イージスを約4000億円で買収して以降、海外でM&Aを進めてきました。23年には世界シェア7位につけましたが、IT企業など異業種の参入で競争が激化し収益が悪化。23年末には総額8000億円超ののれんが蓄積