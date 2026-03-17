【スイス】 生産者輸入価格（2月）16:30 予想N/A前回-0.2%（前月比) 【ユーロ圏】 ドイツZEW景況感指数（3月）19:00 予想39.5前回58.3 ユーロ圏ZEW景況感指数（3月）19:00 予想N/A前回39.4 【米国】 中古住宅販売成約指数（2月）23:00 予想-0.8%前回-0.8%（前月比) 予想N/A前回-1.2%（前年比) ※予定は変更されることがあります。