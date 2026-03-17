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テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンドが継続中１．３２００がポイントに 1.3639一目均衡表・雲（上限） 1.3590ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3524一目均衡表・雲（下限） 1.3495エンベロープ1%上限（10日間） 1.3466一目均衡表・基準線 1.3438200日移動平均 1.342321日移動平均 1.3400100日移動平均 1.336110日移動平均 1.3351一目均衡表・転換線 1.3306現値