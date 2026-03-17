【これからの見通し】今週は一連の金融政策発表に注目、有事によるインフレをどう見るのか 今週は一連の主要国中銀による金融政策発表が予定されている。きょうは、その皮切りとして豪中銀が市場予想通りの利上げを発表した。決定は５対４と僅差になったことから、一瞬豪ドル売りに反応した。しかし、すぐに上昇に転じた。豪中銀総裁からは、今回の決定にはイラン戦争によるインフレの長期化については織り込まれていないこと