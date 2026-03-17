甘粛省酒泉市金塔マルチエネルギー相互補完拠点にある、１０万キロワット溶融塩タワー式光熱発電プロジェクト。（２０２５年１２月３日撮影、ドローンから、酒泉＝新華社記者／范培珅）【新華社北京3月17日】中国国家統計局が16日に発表した2026年1〜2月の全国固定資産投資（農家除く）は前年同期比1.8％増の5兆2721億元（1元＝約23円）で、うち民間投資は2.6％減となった。産業別の投資額は、1次産業が17.4％増の