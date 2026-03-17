９日、江蘇省無錫市のスーパーで果物を選ぶ人。（無錫＝新華社配信／還月亮）【新華社北京3月17日】中国国家統計局が16日に発表した2026年1〜2月の社会消費財小売総額は前年同期比2.8％増の8兆6079億元（1元＝約23円）だった。うち自動車以外の消費財の小売売上高は3.7％増の7兆9827億元となった。事業所の所在地別にみると、都市部は2.7％増の7兆4449億元、農村部は3.2％増の1兆1630億元。小売売上高の内訳は商品小売りが2.5